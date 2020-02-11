В Search Console появились отчёты по отзывам

Google представил новые отчёты в Search Console, которые призваны дать вебмастерам больше информации о расширенных результатах с отзывами.
Новые опции включают:
- Отчёт по отзывам (review snippets) в разделе «Улучшения». Новый отчёт о статусе расширенных результатов доступен для тех сайтов, которые добавили соответствующие структурированные данные. Теперь они смогут видеть ошибки и предупреждения, связанные с разметкой отзывов.
- Поддержку отзывов в инструменте проверки расширенных результатов.
- Данные по отзывам в отчёте об эффективности. Чтобы просмотреть эти сведения, нужно использовать параметр «Вид в поиске».
Согласно Google, отзывы – один из самых часто используемых типов структурированных данных в интернете. Их внедряют миллионы сайтов.
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