В Search Console появились отчёты по отзывам

Анна Бондарь -
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Google представил новые отчёты в Search Console, которые призваны дать вебмастерам больше информации о расширенных результатах с отзывами.

Новые опции включают:

  • Отчёт по отзывам (review snippets) в разделе «Улучшения». Новый отчёт о статусе расширенных результатов доступен для тех сайтов, которые добавили соответствующие структурированные данные. Теперь они смогут видеть ошибки и предупреждения, связанные с разметкой отзывов.
  • Данные по отзывам в отчёте об эффективности. Чтобы просмотреть эти сведения, нужно использовать параметр «Вид в поиске».

Согласно Google, отзывы – один из самых часто используемых типов структурированных данных в интернете. Их внедряют миллионы сайтов.

Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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