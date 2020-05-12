Search Console Training: как находить и устранять проблемы безопасности на сайте

Команда Google Webmasters опубликовала очередное видео в обучающей серии Search Console Training. Темой нового выпуска стали проблемы безопасности на сайте.

Видео охватывает следующие вопросы:

Основные типы проблем безопасности;

Как использовать Search Console для выявления этих проблем;

Что делать после того, как недочёты были исправлены.

Отчёт «Проблемы безопасности» в Search Console

Этот отчёт предупреждает вебмастеров о вредоносной активности на сайте.

Если при проверке системы Google определят, что сайт был взломан или представляет опасность для посетителей, то информация об этом будет представлена в отчёте «Проблемы безопасности».

Основные категории проблем безопасности:

Взломанный контент – любые материалы, которые размещены на сайте кем-то, кто использовал уязвимости в системе безопасности. Чтобы защитить посетителей, Google не показывает такой контент.

Вредоносное и нежелательное ПО – программное обеспечение, которое наносит ущерб пользователям и их устройствам, а также выполняет обманные или недопустимые действия.

Социальная инженерия – контент, который обманным путём убеждает пользователей выполнять опасные действия, например разглашать конфиденциальную информацию или скачивать программы.

Страницы или сайты, на которых обнаружены проблемы безопасности, в результатах поиска помечаются значком предупреждения:

При попытке перейти на подобные ресурсы открывается страница с предостережением:

За показ предупреждений отвечает технология «Безопасный просмотр».

Как узнать, есть ли на сайте такие проблемы

При обнаружении проблем безопасности Search Console уведомляет владельцев сайтов об этом по электронной почте.

Оповещение содержит описание проблемы и ссылку на более подробную информацию о том, как её устранить. При этом сделать это нужно будет как можно быстрее.

Если владелец сайта пропустил письмо или отказался от получения email-оповещений от Search Console, то проверить наличие таких проблем можно будет непосредственно в сервисе.

На обзорной странице GSC будут отображены все проблемы безопасности, которые требуют немедленного решения.

Вверху экрана будет отображаться баннер:

По клику на этот баннер будет открыт отчёт о проблемах безопасности со списком всех проблем такого рода на сайте.

Как устранить проблемы безопасности

Для начала нужно развернуть описание проблемы в отчёте «Проблемы безопасности» и перейти по ссылке «Подробнее…», чтобы узнать детали и что делать дальше.

Google рекомендует устранять все проблемы, перечисленные в этом отчёте.

После того, как это будет сделано, нужно нажать на кнопку «Запросить проверку» в отчёте и описать, какие действия были предприняты.

Правильно составленный запрос должен содержать следующие сведения:

точное описание проблем, выявленных на сайте;

описание мер, принятых для их решения;

доказательство результативности выполненных действий.

Большинство запросов проверяются в течение нескольких дней, но иногда это занимает больше времени – около одной-двух недель.

Когда проверка будет завершена, Search Console пришлёт оповещение.

Напомним, что в предыдущем выпуске Search Console Training сотрудник Google Дэниел Вайсберг объяснил, как использовать инструмент удаления URL в GSC.