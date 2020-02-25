Search Console рассылает email-оповещения о всплесках трафика

Google Search Console рассылает email-оповещения, призванные проинформировать владельцев сайтов о резких всплесках трафика по конкретным страницам. Сервис также приводит возможные причины таких скачков.
Google уже рассылал подобные оповещения ранее, в которых сообщал об увеличении или уменьшении количества переходов, но тогда в них содержались данные за неделю. В новых оповещения приводятся данные за последние три дня. Теперь вебмастера смогут быстрее реагировать на такие всплески.
По словам сотрудника Google Джона Мюллера, оповещения такого рода отправляются, только когда у поисковика есть полезная информация, которой можно поделиться.
Стоит также отметить, что Google информирует только об изменениях в органическом трафика и не рассылает оповещения по всплескам в трафике из других источников. Например таких, как социальные медиа.
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