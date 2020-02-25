Search Console рассылает email-оповещения о всплесках трафика

Google Search Console рассылает email-оповещения, призванные проинформировать владельцев сайтов о резких всплесках трафика по конкретным страницам. Сервис также приводит возможные причины таких скачков.

Google уже рассылал подобные оповещения ранее, в которых сообщал об увеличении или уменьшении количества переходов, но тогда в них содержались данные за неделю. В новых оповещения приводятся данные за последние три дня. Теперь вебмастера смогут быстрее реагировать на такие всплески.

По словам сотрудника Google Джона Мюллера, оповещения такого рода отправляются, только когда у поисковика есть полезная информация, которой можно поделиться.

No, it's not for all sites, we try to show it when we have useful data. — 🍌 John 🍌 (@JohnMu) February 23, 2020

Стоит также отметить, что Google информирует только об изменениях в органическом трафика и не рассылает оповещения по всплескам в трафике из других источников. Например таких, как социальные медиа.