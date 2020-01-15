Search Console оповестил о запуске предупреждений в Chrome для сайтов с TLS 1.0/1.1

Анна Бондарь -
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Google Search Console разослал оповещения тем вебмастерам, на сайтах которых используется TLS 1.1 и ниже.

В сообщении говорится, что начиная с этого месяца браузер Chrome (версия 79) начнёт помечать такие ресурсы как «незащищённые», а в марте Chrome (версия 81) начнёт показывать полностраничные предупреждения для этих сайтов.

Чтобы избежать показа таких предупреждений, вебмастерам рекомендуется произвести обновление до TLS 1.2 и выше.

При этом такие оповещения также получили и некоторые из тех вебмастеров, которые уже перешли на TLS 1.2. Об этом свидетельствуют их жалобы на форуме Google Webmaster Help. Вероятно, они были отправлены по ошибке.

Напомним, что о необходимости перехода на TLS 1.2 Google начал оповещать вебмастеров ещё в 2017 году.

ИСТОЧНИКSearch Engine Roundtable
Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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