В Search Console появились новые пользовательские настройки

Google добавил в Search Console новые пользовательские настройки, которые действуют на уровне аккаунта. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Google Webmasters.

📢 Want better control over your Search Console user level preferences? Here you go!

✔️ NEW: Choose whether to show performance data for your property directly in Search results.

✔️ ENHANCED: Choose which types of emails you want to get.



Read more at https://t.co/JN5B9JIwox pic.twitter.com/BW6ARKgGDi — Google Webmasters (@googlewmc) March 30, 2020

Новые опции:

Search Console в результатах поиска Google . Вебмастера теперь могут управлять тем, для каких сайтов должны или не должны показываться карточки с информацией об эффективности.

. Вебмастера теперь могут управлять тем, для каких сайтов должны или не должны показываться карточки с информацией об эффективности. Страница настроек электронной рассылки. Здесь можно выбрать, сообщения каких типов вы хотите или не хотите получать, а также отказаться от электронной рассылки полностью.

Подробнее о пользовательских настройках можно прочитать в Справке Search Console.