В Search Console появились новые пользовательские настройки

Google добавил в Search Console новые пользовательские настройки, которые действуют на уровне аккаунта. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Google Webmasters.
Новые опции:
- Search Console в результатах поиска Google. Вебмастера теперь могут управлять тем, для каких сайтов должны или не должны показываться карточки с информацией об эффективности.
- Страница настроек электронной рассылки. Здесь можно выбрать, сообщения каких типов вы хотите или не хотите получать, а также отказаться от электронной рассылки полностью.
Подробнее о пользовательских настройках можно прочитать в Справке Search Console.
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