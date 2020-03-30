В Search Console появились новые пользовательские настройки

Анна Бондарь -
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Google добавил в Search Console новые пользовательские настройки, которые действуют на уровне аккаунта. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Google Webmasters.

Новые опции:

  • Search Console в результатах поиска Google. Вебмастера теперь могут управлять тем, для каких сайтов должны или не должны показываться карточки с информацией об эффективности.
  • Страница настроек электронной рассылки. Здесь можно выбрать, сообщения каких типов вы хотите или не хотите получать, а также отказаться от электронной рассылки полностью.

Подробнее о пользовательских настройках можно прочитать в Справке Search Console.

Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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