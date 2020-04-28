В Google Sites появились шаблоны и баннеры для важных объявлений

Анна Бондарь -
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Конструктор сайтов Google Sites получил три новые функции. В их числе значатся следующие:

  • Шаблоны сайтов: помогут быстро и легко создавать высококачественные сайты, оптимизированные для общего использования. Всего доступно 10 шаблонов на 16 языках. Как создать сайт на основе шаблона, можно узнать в Справке.
  • Баннеры для объявлений: позволяют выделить важную информацию, которую необходимо донести пользователям.
  • Доступ для аккаунтов Family Link: позволяет пользователям с аккаунтами Google, управляемыми Family Link, просматривать сайты и вносить в них изменения. Эта функция доступна пользователям в новой версии Google Sites. В классической версии она не работает.

Напомним, что в ноябре в Google Sites появилась возможность добавлять на сайты сворачиваемые текстовые поля.

Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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