В Google Sites появились шаблоны и баннеры для важных объявлений

Конструктор сайтов Google Sites получил три новые функции. В их числе значатся следующие:

Шаблоны сайтов: помогут быстро и легко создавать высококачественные сайты, оптимизированные для общего использования. Всего доступно 10 шаблонов на 16 языках. Как создать сайт на основе шаблона, можно узнать в Справке.

Баннеры для объявлений: позволяют выделить важную информацию, которую необходимо донести пользователям.

Доступ для аккаунтов Family Link: позволяет пользователям с аккаунтами Google, управляемыми Family Link, просматривать сайты и вносить в них изменения. Эта функция доступна пользователям в новой версии Google Sites. В классической версии она не работает.

Напомним, что в ноябре в Google Sites появилась возможность добавлять на сайты сворачиваемые текстовые поля.