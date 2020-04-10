Google провёл ребрендинг Hangouts Chat и Hangouts Meet

Google провёл ребрендинг своих сервисов Hangouts Chat и Hangouts Meet. Теперь они называются Google Chat и Google Meet.

Google Chat – это корпоративный мессенджер, призванный составить конкуренцию Slack, а Google Meet – сервис для проведения видеоконференций.

Ребрендинг уже отражён в общем списке продуктов Google:

Изначально эти изменения были замечены в справочном документе о предстоящих обновлениях G Suite.

Напомним, что в марте Google открыл бесплатный доступ к премиум-версии Hangouts Meet.

Добавим также, что на днях компания запретила своим сотрудникам использовать Zoom.

Источники: 9to5Google, The Verge