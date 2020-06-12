Google: все ссылки в гостевых постах должны быть закрыты от перехода

В 2017 году сотрудник Google Джон Мюллер заявил, что все ссылки в гостевых постах нужно закрывать атрибутом nofollow. На этой неделе он также добавил, что даже если эти ссылки не являются платными, в них всё равно должен использоваться атрибут nofollow или новый атрибут sponsored.
«…Если вы предоставляете контент/ссылки, то эти ссылки не должны передавать сигналы и должны иметь атрибут rel=sponsored или rel=nofollow», — отметил Мюллер.
Напомним, что ранее в этом месяце компанию SEMRush обвинили в продаже ссылок через новый сервис гостевого блоггинга. В итоге компания решила приостановить тестирование этой услуги.
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