Google накладывает ручные санкции за гостевые посты

В этом месяце отдельные западные вебмастера получили ручные санкции за гостевые посты. Об этом сообщает Search Engine Journal.

Так, один из издателей рассказал, что ему пришло следующее сообщение от Google:

«Мы обнаружили, что некоторые из ваших статей являются гостевыми постами… Мы отключили авторитетность для ваших исходящих ссылок».

В качестве решения поисковик предложил удалить эти ссылки или закрыть их атрибутом nofollow, а затем отправить запрос на повторную проверку.

Из приведённого SEJ письма видно, что под ударом именно платные гостевые посты:

Этот издатель не единственный, кто получил ручные санкции за размещение гостевых материалов:

And a client just got slapped with an unnatural outbound link penalty. This is the price you pay when you allow "guest posts" without proper due diligence, or without ensuring your site is not exposed to shady tactics. — Alan Bleiweiss (@AlanBleiweiss) February 15, 2020

Издатель, рассказавший о проблеме SEJ, отметил, что на сайте нигде не говорится о том, что они принимают гостевые посты.

В Google пока не делали официальных заявлений по этому поводу. Сотрудник поиска Гэри Илш заявил в Twitter, что ему ничего неизвестно о какой-либо целевой кампании в этом направлении.

Yeah, me too. I don't think we have anything to announce at this time though, but maybe we could do a reminder blog post about how either Santa or the Easter Bunny doesn't bring presents for the naughty. — Gary "鯨理／경리" Illyes (@methode) February 27, 2020

Согласно правилам Google, в платных ссылках должен использоваться атрибут nofollow или новый атрибут sponsored. В противном случае на сайт могут быть наложены ручные санкции за неестественные ссылки.