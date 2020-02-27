Google накладывает ручные санкции за гостевые посты

Анна Бондарь -
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В этом месяце отдельные западные вебмастера получили ручные санкции за гостевые посты. Об этом сообщает Search Engine Journal.

Так, один из издателей рассказал, что ему пришло следующее сообщение от Google:

«Мы обнаружили, что некоторые из ваших статей являются гостевыми постами… Мы отключили авторитетность для ваших исходящих ссылок».

В качестве решения поисковик предложил удалить эти ссылки или закрыть их атрибутом nofollow, а затем отправить запрос на повторную проверку.

Из приведённого SEJ письма видно, что под ударом именно платные гостевые посты:

Этот издатель не единственный, кто получил ручные санкции за размещение гостевых материалов:

Издатель, рассказавший о проблеме SEJ, отметил, что на сайте нигде не говорится о том, что они принимают гостевые посты.

В Google пока не делали официальных заявлений по этому поводу. Сотрудник поиска Гэри Илш заявил в Twitter, что ему ничего неизвестно о какой-либо целевой кампании в этом направлении.

Согласно правилам Google, в платных ссылках должен использоваться атрибут nofollow или новый атрибут sponsored. В противном случае на сайт могут быть наложены ручные санкции за неестественные ссылки.

Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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