Google накладывает ручные санкции за гостевые посты

В этом месяце отдельные западные вебмастера получили ручные санкции за гостевые посты. Об этом сообщает Search Engine Journal.
Так, один из издателей рассказал, что ему пришло следующее сообщение от Google:
«Мы обнаружили, что некоторые из ваших статей являются гостевыми постами… Мы отключили авторитетность для ваших исходящих ссылок».
В качестве решения поисковик предложил удалить эти ссылки или закрыть их атрибутом nofollow, а затем отправить запрос на повторную проверку.
Из приведённого SEJ письма видно, что под ударом именно платные гостевые посты:
Этот издатель не единственный, кто получил ручные санкции за размещение гостевых материалов:
Издатель, рассказавший о проблеме SEJ, отметил, что на сайте нигде не говорится о том, что они принимают гостевые посты.
В Google пока не делали официальных заявлений по этому поводу. Сотрудник поиска Гэри Илш заявил в Twitter, что ему ничего неизвестно о какой-либо целевой кампании в этом направлении.
Согласно правилам Google, в платных ссылках должен использоваться атрибут nofollow или новый атрибут sponsored. В противном случае на сайт могут быть наложены ручные санкции за неестественные ссылки.
Прокомментировать