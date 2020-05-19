В Search Console появились отчёты по Guided Recipes

Google Search Console объявил о добавлении поддержки для Guided Recipes – страниц с элементом recipe и структурированными данными guidance.

Размеченный таким образом контент становится доступным для Google Ассистента — как в Google Home, так и на умных дисплеях. Он также может появляться в расширенных результатах поиска.

В случае Guided Recipes свойства recipeIngredient и recipeInstructions становятся обязательными, тогда как для основного поиска Google они являются рекомендуемыми.

В рамках обновления Google добавил данные по Guided Recipes в отчёты о статусе расширенных результатов (раздел «Улучшения»). Он также реализовал поддержку этого типа структурированных данных в инструменте для проверки разметки.

Отчёт по Guided Recipes в разделе «Улучшения»

В новом отчёте можно будет отслеживать ошибки в разметке и устранять их, а также оповещать Google о том, что содержимое страницы было изменено и требует повторного сканирования.

Инструмент проверки расширенных результатов

В этом инструменте можно проверить страницу на наличие ошибок и посмотреть, как эти результаты будут представлены на умных дисплеях.

Подробнее о структурированных данных Guided Recipes можно прочитать в руководстве на сайте Google Developers (эта информация доступна в англоязычной версии документа).