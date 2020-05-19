В Search Console появились отчёты по Guided Recipes

Google Search Console объявил о добавлении поддержки для Guided Recipes – страниц с элементом recipe и структурированными данными guidance.
Размеченный таким образом контент становится доступным для Google Ассистента — как в Google Home, так и на умных дисплеях. Он также может появляться в расширенных результатах поиска.
В случае Guided Recipes свойства recipeIngredient и recipeInstructions становятся обязательными, тогда как для основного поиска Google они являются рекомендуемыми.
В рамках обновления Google добавил данные по Guided Recipes в отчёты о статусе расширенных результатов (раздел «Улучшения»). Он также реализовал поддержку этого типа структурированных данных в инструменте для проверки разметки.
- Отчёт по Guided Recipes в разделе «Улучшения»
В новом отчёте можно будет отслеживать ошибки в разметке и устранять их, а также оповещать Google о том, что содержимое страницы было изменено и требует повторного сканирования.
- Инструмент проверки расширенных результатов
В этом инструменте можно проверить страницу на наличие ошибок и посмотреть, как эти результаты будут представлены на умных дисплеях.
Подробнее о структурированных данных Guided Recipes можно прочитать в руководстве на сайте Google Developers (эта информация доступна в англоязычной версии документа).
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