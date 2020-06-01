Сервис Google Voice интегрировали с Gmail

Сервис Google Voice, который можно приобрести в качестве дополнения к любой версии G Suite, интегрировали с Gmail. Об этом сообщается в официальном блоге G Suite Updates.

В результате обновления пользователи Google Voice смогут делать и принимать звонки из интерфейса Gmail. Новая функция будет доступна в браузерах Chrome и Firefox.

Кроме того, пользователи теперь смогут переводить звонки на нужного человека, используя мобильное или веб-приложение Google Voice.

Новые функции будут доступны всем клиентам сервиса по умолчанию.

Более подробную информацию о переводе звонков можно найти здесь, а об использовании Google Voice в Gmail – здесь.

Как добавить подписку на Google Voice в G Suite, можно узнать по ссылке.