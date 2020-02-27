Автор: Сайрус Шепард (Cyrus Shepard) – эксперт по техническому SEO, бывший сотрудник Moz и основатель SEO-компании Zyppy (консалтинг и разработка ПО).

На заре поискового маркетинга SEO-специалисты часто слышали о двух лучших тактиках, которые повторялись так часто, что стали аксиомой. Они звучали так:

Поместите заголовок страницы в теги H1;

Используйте один – и только один – заголовок H1 на страницу.

Эти рекомендации приводились в аудитах и SEO-инструментах и были источником постоянного беспокойства.

Со временем SEO-специалисты стали проще к этому относиться, и строгая концепция по использованию тега H1 уступила место «крупному тексту в верхней части страницы».

Google научился лучше анализировать и понимать контент и то, как разные части страницы согласуются друг с другом. Учитывая, как часто издатели допускают ошибки в HTML-разметке, поисковик выбрал правильную стратегию.

Вопрос об использовании тегов H1 поднимался так часто, что сотрудник Google Джон Мюллер ответил на него во время одной из видеовстреч для вебмастеров:

«Вы можете использовать теги H1 на странице так часто, как пожелаете. Никаких ограничений здесь нет – ни верхней, ни нижней границы.

Элементы H1 – отличный способ сделать страницу более структурированной, чтобы пользователи и поисковые системы могли понимать, какие части страницы находятся под разными заголовками, поэтому я бы использовал их должным образом на странице. В случае HTML5, в частности, наличие нескольких элементов H1 на странице является вполне нормальным и ожидаемым. Так что вам не о чем беспокоиться.

Некоторые SEO-инструменты помечают это как ошибку и сообщают: “на странице отсутствует тег H1” или “У вас два тега H1”. С нашей точки зрения, это не критично. С точки зрения юзабилити, это, возможно, имеет смысл. Так что я бы не стал полностью игнорировать эти рекомендации, но и не считал бы их критической проблемой.

Ваш сайт может прекрасно работать как без тегов H1, так и с пятью заголовками H1».

Несмотря на это заявление одного из самых авторитетных сотрудников Google в SEO-сообществе, многие оптимизаторы сохранили скептический настрой. «Доверяй, но проверяй».

Поэтому мы решили протестировать этот вопрос, используя научный подход.

Так, Крейг Брэдфорд (Крейг Брэдфорд) из Distilled заметил, что в блоге Moz для заголовков используются теги H2, а не H1 (причуды нашей CMS).

Мы решили провести сплит-тест формата 50/50, используя платформу SearchPilot (ранее DistilledODN).

Половина заголовков статей была изменена на H1, а половина – осталась H2. Нас интересовали различия в органическом трафике между этими двумя группами.

Спустя 8 недель были получены следующие результаты:

Разбивка по изменениям: незначимая

Прогнозируемый подъём: 6,2% (т.е. 6200 органических сессий в месяц)

Мы на 95% уверены, что ежемесячный прирост органических сессий находится между:

Верхняя граница: 13 800

Нижняя граница: -4100

В целом результаты данного теста были недостаточно убедительными с точки зрения органического трафика, поэтому мы порекомендовали откатить всё назад.

Результат: изменение заголовков H2 на H1 не создало статистически значимой разницы

Тестирование подтвердило заявления Google: для алгоритмов поисковой системы, похоже, не очень важно, какие теги – H1 или H2 – используются для заголовков.

Вероятно, мы бы увидели тот же результат, если бы использовали теги H3, H4 или вообще не использовали теги заголовка.

При этом стоит отметить, что заголовки наших страниц по-прежнему:

Используют крупный шрифт

Расположены в верхней части каждой статьи

Однозначны и, вероятно, легко понимаемы для Google

Также важно прояснить: данный эксперимент не доказывает, что теги H1 не являются фактором ранжирования. Он просто показывает, что мы не смогли найти статистически значимой разницы между использованием H1 и H2.

Это решает спор? Стоит ли оптимизаторам отбросить все предосторожности и рекомендации по H1? Нет, не совсем.

Почему всё ещё нужно использовать H1

Несмотря на то, что Google способен правильно определить подавляющее большинство заголовков страниц, есть несколько достаточно веских причин, чтобы и дальше использовать H1 в качестве лучшей SEO-практики.

Георгий Нгуен (Georgy Nguyen) в статье на сайте Search Engine Land выделил несколько отличных пунктов, которые мы вкратце привели ниже:

1. Заголовки H1 способствуют большей доступности контента

Технологии чтения с экрана могут использовать H1, чтобы облегчить пользователям навигацию по вашему контенту – как для его отображения, так и для поиска.

2. Google может использовать H1 вместо тегов title

В некоторых редких случаях – например, когда Google не может найти или обработать тег title – он может попытаться извлечь заголовок из других элементов страниц. Чаще всего для этого используются теги H1.

3. Использование заголовков коррелирует с более высокими позициями в ранжировании

Практически каждое корреляционное SEO-исследование показывает небольшую, но положительную взаимосвязь между более высокими позициями в ранжировании и использованием заголовков на странице. Например, об этом говорят результаты недавнего исследования SEMRush, в котором анализировались заголовки H2 и H3.

Внесём ясность: нет никаких доказательств того, что заголовки являются фактором ранжирования Google. Однако заголовки, как и структурированные данные, могут предоставлять контекст и делать содержание страницы более понятным для поисковой системы.

Как Джон Мюллер сказал в Twitter:

TBH I suspect most get too hung up about Hn's :). A script sees the page, you're highlighting some things as "important parts", so often we can use that a bit more relative to the rest. If you highlight nothing/everything, we'll try to figure it out. — 🍌 John 🍌 (@JohnMu) October 2, 2019

Что всё это значит

Хотя по ряду причин всё ещё рекомендуется придерживаться «лучших практик» в отношении H1, Google, скорее всего, разберётся, что к чему, даже если вы не будете следовать этим рекомендациям.

При этом в любом случае желательно:

Организовать контент с помощью иерархических заголовков – в идеале H1, H2, H3 и т.д.

Использовать крупный шрифт для заголовка вверху страницы. Другими словами, важно сделать так, чтобы Google, устройства для чтения с экрана и другие системы или люди, читающие ваш контент, могли определить заголовок.

При наличии ограничений технического характера, которые мешают использовать H1, постарайтесь это исправить, но сильно переживать не стоит.

SEO в реальном мире – хорошо это или плохо – может быть довольно запутанным. К счастью, оно также может быть гибким.