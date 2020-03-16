Google открыл бесплатный доступ к премиум-версии Hangouts Meets

Анна Бондарь -
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Google открыл бесплатный доступ к премиум-версии Hangouts Meet, чтобы поддержать те организации и образовательные учреждения, которые работают в удалённом режиме.

«Поскольку всё больше работников, преподавателей и студентов в связи с распространением COVID-19 трудятся удалённо, мы хотим внести свой вклад, чтобы помочь им оставаться на связи и продуктивными».

Премиум-версия Hangouts Meet будет доступна бесплатно до 1 июля 2020 года.

Среди функций платной версии значатся:

  • Увеличенный лимит на количество участников в чате (до 250)
  • Функция прямой трансляции для максимум 100 тыс. зрителей в рамках домена.
  • Возможность записывать встречи и хранить их на Google Диске.

Раньше эти функции были доступны только для клиентов G Suite Enterprise и G Suite Enterprise for Education. Теперь воспользоваться ими смогут все пользователи G Suite.

Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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