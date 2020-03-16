Google открыл бесплатный доступ к премиум-версии Hangouts Meets

Google открыл бесплатный доступ к премиум-версии Hangouts Meet, чтобы поддержать те организации и образовательные учреждения, которые работают в удалённом режиме.
«Поскольку всё больше работников, преподавателей и студентов в связи с распространением COVID-19 трудятся удалённо, мы хотим внести свой вклад, чтобы помочь им оставаться на связи и продуктивными».
Премиум-версия Hangouts Meet будет доступна бесплатно до 1 июля 2020 года.
Среди функций платной версии значатся:
- Увеличенный лимит на количество участников в чате (до 250)
- Функция прямой трансляции для максимум 100 тыс. зрителей в рамках домена.
- Возможность записывать встречи и хранить их на Google Диске.
Раньше эти функции были доступны только для клиентов G Suite Enterprise и G Suite Enterprise for Education. Теперь воспользоваться ими смогут все пользователи G Suite.
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