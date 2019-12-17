Google традиционно украсил выдачу по зимним праздникам

На днях Google традиционно украсил выдачу по запросам, связанным с зимними праздниками – христианским Рождеством, еврейской Ханукой и африканской Кванзой. Новый год, активно отмечаемый в ряде стран, не получил специального оформления.

Результаты поиска по запросам [Christmas] и [Рождество]:

Выдача по запросу [Chanukah]:

[Kwanzaa]:

Обновление было запущено на выходных.

Стоит отметить, что в этом году праздничные темы выглядят скромнее, чем в прошлом.

Напомним, что ранее в этом месяце Google также запустил свой ежегодный сайт-адвент для ожидания Рождества.