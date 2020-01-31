SEO признали самым важным среди hard skills для маркетологов

Компания Microsoft поделилась результатами опроса, посвящённого самым важным навыкам для маркетологов в 2020 году.
Опрос был проведён в LinkedIn. В нём приняли участие около 600 директоров по маркетингу со всего мира.
По результатам опроса были выделены два списка: «hard skills» и «soft skills».
Отметим, что под hard skills обычно подразумеваются навыки, которые связаны с непосредственной профессиональной деятельностью, а под soft skills – неспециализированные, но важные для карьеры навыки.
В списке hard skills по результатам опроса первое место заняло SEO.
Hard skills:
- SEO
- Анализ данных
- Копирайтинг
- Поведенческий анализ
- Автоматизация
Soft skills:
- Креативность
- Самокритичность
- Эмпатия
- Адаптивность
- Открытость/честность
В Microsoft также определили зарождающиеся тренды в поисковом маркетинге. В их числе значатся следующие:
- Поисковые объявления, которые не ведут на веб-страницы. Эксперты полагают, что в скором будущем может появиться новая форма поисковой рекламы, которая вообще не будет требовать перехода пользователей на сайты.
- Объединение и мутация медиаплатформ. Microsoft прогнозирует консолидацию цифровых медиаплатформ для создания новых рекламных предложений.
- Визуальный поиск. Ещё один тренд – это рост визуального поиска. Возможно, в будущем пользователи будут больше полагаться на изображения, а не на текст и ссылки, при поиске нужной им информации.
Со всеми данными отчёта Microsoft можно ознакомиться по ссылке.
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