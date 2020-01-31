SEO признали самым важным среди hard skills для маркетологов

Анна Бондарь -
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Компания Microsoft поделилась результатами опроса, посвящённого самым важным навыкам для маркетологов в 2020 году.

Опрос был проведён в LinkedIn. В нём приняли участие около 600 директоров по маркетингу со всего мира.

По результатам опроса были выделены два списка: «hard skills» и «soft skills».

Отметим, что под hard skills обычно подразумеваются навыки, которые связаны с непосредственной профессиональной деятельностью, а под soft skills – неспециализированные, но важные для карьеры навыки.

В списке hard skills по результатам опроса первое место заняло SEO.

Hard skills:

  1. SEO
  2. Анализ данных
  3. Копирайтинг
  4. Поведенческий анализ
  5. Автоматизация

Soft skills:

  1. Креативность
  2. Самокритичность
  3. Эмпатия
  4. Адаптивность
  5. Открытость/честность

В Microsoft также определили зарождающиеся тренды в поисковом маркетинге. В их числе значатся следующие:

  • Поисковые объявления, которые не ведут на веб-страницы. Эксперты полагают, что в скором будущем может появиться новая форма поисковой рекламы, которая вообще не будет требовать перехода пользователей на сайты.
  • Объединение и мутация медиаплатформ. Microsoft прогнозирует консолидацию цифровых медиаплатформ для создания новых рекламных предложений.
  • Визуальный поиск. Ещё один тренд – это рост визуального поиска. Возможно, в будущем пользователи будут больше полагаться на изображения, а не на текст и ссылки, при поиске нужной им информации.

Со всеми данными отчёта Microsoft можно ознакомиться по ссылке.

Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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