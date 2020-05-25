HeadHunter представил сервис онлайн-собеседований

Рекрутинговый сервис HeadHunter запустил сервис онлайн-собеседований для работодателей и соискателей на базе платформы совместной работы Microsoft Teams.

Сервис позволит работодателям перевести в режим онлайн 100% процессов подбора персонала – от публикации вакансии, поиска кандидатов до проведения интервью.

С 25 мая 2020 года сервис функционирует на hh.ru в тестовом режиме и доступен ограниченному кругу работодателей, число которых постоянно расширяется.

Для проведения онлайн-собеседования нужно зайти в раздел «Отклики» в личном кабинете на hh.ru, выбрать подходящего кандидата, нажать кнопку «Пригласить на видео-звонок», отметить подходящие время и дату в календаре и отправить сообщение соискателю.

Для участия в онлайн-собеседовании с потенциальным работодателем соискателю достаточно пройти по ссылке в назначенное время. Скачивание приложения и авторизация в сервисе Microsoft Teams не требуются.

На российском рынке Microsoft Teams впервые будет использоваться для найма сотрудников. В HeadHunter предполагают, что это не только увеличит аудиторию приложения на несколько сотен тысяч пользователей в месяц, но и поможет работодателям и соискателям сэкономить много времени.

Напомним, в 2018 году мобильное приложение HeadHunter было признано лучшим среди приложений для поиска работы. Тогда же сервис начал использовать для подбора новых сотрудников в компании клиентов технологию на основе искусственного интеллекта.