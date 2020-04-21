Google не советует использовать слишком много подзаголовков на странице

На днях сотрудник Google Джон Мюллер заявил в Reddit, что добавление слишком большого количества тегов заголовка на страницу (до уровня H6) – это пустая трата времени.

«Наличие такого [большого] количества разделов почти никогда не будет иметь смысла, а изменение чего-либо на последнем уровне никогда не изменит ничего в отношении SEO. С точки зрения SEO это пустая трата времени», — написал Мюллер.

Один из участников обсуждения отметил:

«В данном случае изменения между <h6> или <span> или <h2> не приведут к какому-либо явному повышению позиций».

На что Мюллер ответил: «Именно так!», а затем добавил:

«Это очевидно, когда вы просто посмотрите на цифры… Например, если у вас есть 3 подраздела на раздел, то мы получим: 1xH1 * 3xH2 * 3xH3 * 3xH4 * 3xH5 * 3xH6 = 243 заголовка/раздела на странице».

Напомним, что согласно Google, заголовки H1 полезны, но не критичны. Поисковик также опубликовал справочное видео по заголовкам H1.

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