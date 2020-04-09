Hi-Tech Mail.ru запустил новый формат продвижения для брендов «Таймлайн». Решение представляет собой конструктор тематических эфиров и мультимедийных элементов. «Таймлайн» особенно актуален для компаний, которые вынуждены полностью переводить свои события в онлайн-формат.

При помощи комплексного решения «Таймлайн», бренды смогут рассказывать о своих новостях или представлять новые модели техники даже в условиях ограниченной коммуникации. Оно позволяет компаниям на кастомизированном лендинге вести онлайн-трансляцию презентации, форума или конференции. Причем Hi-Tech Mail.ru один из первых в России может проводить онлайн-трансляции международных событий, обеспечивая синхронный перевод.

«Таймлайн» может включать опции, подходящие под каждый конкретный бренд и его онлайн-событие. Помимо лендинга и текстовой версии презентации в решение могут быть добавлены премиальные редакционные форматы (диафильм о представленном продукте с конверсией на сайт клиента при продуктовых запусках), обзорные статьи и брендирование новостного контента. Немаловажно, что редакционные нативные материалы индексируются сторонними поисковыми системами, обеспечивая и внешний трафик.

Новый медиаформат уже был протестирован крупнейшими технологическими брендами. Так компания Huawei 26 марта провела мировой анонс новых флагманских смартфонов.

