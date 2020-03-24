Hi-Tech Mail.ru выяснил, как много россиян работают из дома

Рекомендации властей РФ перевести сотрудников на режим удаленной работы в связи с распространением коронавируса действуют не первый день, однако не все работодатели прислушались к распоряжению. Проект Hi-Tech Mail.ru выяснил, как много россиян уже работают из дома, нравится ли им «удаленка» и с помощью каких гаджетов они могут выполнять рабочие задачи.

Опрос Hi-Tech Mail.ru показал, что на режим удаленной работы пока переведены далеко не все — лишь 19% респондентов работают из дома, 67% все еще ходят в офисы.

Интересно, что две трети (67%) отправленных на карантин довольны переменами и счастливы удаленной работе. Более половины респондентов не придерживаются обычного графика — 56% признались, что работают как придется.

Основными гаджетами, с помощью которых опрошенные выполняют рабочие задачи, оказались смартфон (62%), ноутбук (62%), компьютер (51%) и принтер (26%). Самыми непопулярными гаджетами на удаленке стали планшет (10%) и отдельная веб-камера (7%). Любопытно, что каждый десятый (10%) отметил, что мог бы все свои задачи выполнять только с помощью смартфона.

Участников опроса также попросили выбрать сервисы, которые помогают им полноценно работать из дома. В топ вошли почта (91%), мессенджеры (62%) и сервисы для организации видеозвонков (23%).

Опрос проводился с 18 по 19 марта 2020 года среди 12 464 пользователей проекта Hi-Tech Mail.ru.

Отметим, что компания Mail.ru Group с 16 марта перевела своих сотрудников на удаленную работу и временно закрыла офисы до 31 марта.

О переводе части сотрудников на работу из дома также сообщила компания Яндекс.

