Джон Мюллер о скрытом тексте на сайтах

На днях сотрудник Google Джон Мюллер ответил на вопрос касательно скрытого текста на сайтах.

Так, один из вебмастеров написал в Reddit, что два его самых крупных конкурента в поиске используют скрытый текст, наполненный ключевыми словами, и занимают более высокие позиции в выдаче. Он спросил, можно ли с этим что-нибудь сделать.

Согласно ответу Мюллера, вебмастер переоценивает влияние скрытого текста.

«Другой сайт не опередит ваш только потому, что использует скрытый текст. И наоборот, одно лишь наличие скрытого текста на странице не приведёт к тому, что сайт будет исключён из Google».

Мюллер отметил, что поисковик использует большое количество сигналов в ранжировании и на конечный результат влияет множество факторов. Кроме того, Google понимает, что сайты не идеальны и приспосабливается к этому.

«Многие сайты ошибаются, многие по случайности имеют скрытый текст, сайты не идеальны и наши алгоритмы работают, чтобы справляться с этими недостатками. Иногда это означает, что сайт, который ранжируется в топе поисковой выдачи, — тот, что наши алгоритмы посчитали хорошим соответствием запросу пользователя – это ресурс, на котором многие вещи реализованы технически некорректно».

Позже Мюллер также опубликовал следующий пост в Twitter:

«Позвольте открыть вам секрет: существует множество алгоритмов, и вам не нужно побеждать в каждом из них, чтобы добиться успеха в поиске».

Let me tell you a secret: there are lots & lots of algorithms, and you don't have to win at every one of them to be successful in search. — 🍌 John 🍌 (@JohnMu) January 22, 2020

Напомним, ранее Мюллер рассказал о влиянии на позиции ссылок со «взрослых» сайтов.