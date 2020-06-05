Google начать создавать расширенные сниппеты для главных страниц

SEO-консультант из Австралии Броди Кларк (Brodie Clark) заметил, что Google начал создавать расширенные сниппеты для главных страниц.

Раньше главные страницы не получали расширенных сниппетов в Google и при добавлении на них разметки ничего не происходило.

Теперь, похоже, ситуация изменилась. В частности, это касается структурированных данных FAQPage и Product.

SEO-консультант из США Энди Симпсон (Andy Simpson) также смог получить те же результаты, что и Кларк:

🧐 Look at the listing on mobile, expands out to 10 FAQs! Great job to the SEO behind this one and nicely worked into the homepage content.

🔗https://t.co/y9qj7U3vzS

So SEO at @drivenow when did you find out you could display FAQ schema for the homepage? #nicejob pic.twitter.com/fnblHwUfrQ — Andy Simpson (@ndyjsimpson) June 5, 2020

При этом Барри Шварцу, автору блога Search Engine Roundtable, который также проживает в США, это не удалось.

Что представляет собой это изменение – тест или какой-то сбой в работе Google, на данный момент непонятно.