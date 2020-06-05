Google начать создавать расширенные сниппеты для главных страниц

Анна Бондарь -
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SEO-консультант из Австралии Броди Кларк (Brodie Clark) заметил, что Google начал создавать расширенные сниппеты для главных страниц.

Раньше главные страницы не получали расширенных сниппетов в Google и при добавлении на них разметки ничего не происходило.

Теперь, похоже, ситуация изменилась. В частности, это касается структурированных данных FAQPage и Product.

SEO-консультант из США Энди Симпсон (Andy Simpson) также смог получить те же результаты, что и Кларк:

При этом Барри Шварцу, автору блога Search Engine Roundtable, который также проживает в США, это не удалось.

Что представляет собой это изменение – тест или какой-то сбой в работе Google, на данный момент непонятно.

Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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