Google начать создавать расширенные сниппеты для главных страниц

SEO-консультант из Австралии Броди Кларк (Brodie Clark) заметил, что Google начал создавать расширенные сниппеты для главных страниц.
Раньше главные страницы не получали расширенных сниппетов в Google и при добавлении на них разметки ничего не происходило.
Теперь, похоже, ситуация изменилась. В частности, это касается структурированных данных FAQPage и Product.
SEO-консультант из США Энди Симпсон (Andy Simpson) также смог получить те же результаты, что и Кларк:
При этом Барри Шварцу, автору блога Search Engine Roundtable, который также проживает в США, это не удалось.
Что представляет собой это изменение – тест или какой-то сбой в работе Google, на данный момент непонятно.
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