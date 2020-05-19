Google об изменениях в рекламе гостиниц и поиске по отелям в связи с COVID-19

Google Ads сообщил о нескольких изменениях в рекламе гостиниц и поиске по отелям, связанных с пандемией COVID-19.
Так, сервис объявил, что новая стратегия назначения ставок «Комиссия (плата за проживание)» стала доступна для всех рекламодателей, которые используют рекламу гостиниц (Hotel Ads).
Стратегия «Комиссия (плата за проживание)» (ранее – GHACP, также известна под названием «плата за проживание») позволяет рекламодателям платить только в том случае, если пользователь не отменил бронирование и остановился в их гостинице.
Ранее она проходила пилотное тестирование и была доступна лишь избранным партнёрам.
Подробнее о новой стратегии можно узнать в Справке Google Ads.
- Новые функции в поиске по отелям
В ближайшие недели Google также запустит новый фильтр «Бесплатная отмена бронирования» в поиске по отелям и начнёт выделять те гостиницы, которые возвращают деньги при отказе от брони.
Кроме того, Google упростит для партнёров возможность указать эту информацию в общих правилах об отмене бронирования.
С рекомендациями Google для гостиничного бизнеса на период пандемии можно ознакомиться здесь.
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