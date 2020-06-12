Google завершил тестирование расширенных результатов HowTo на десктопах

В конце мая зарубежные вебмастера заметили, что Google тестирует расширенные результаты, создаваемые на основе разметки HowTo, в десктопной выдаче. На сегодняшний день этот тест, похоже, уже завершён.
По данным Броди Кларка и Гленна Гейба, которые следили за этим экспериментом, тестирование проводилось примерно с 20 мая по 4-5 июня.
Выглядело это так:
Теперь данные Search Console говорят о том, что эти результаты больше не показываются:
Напомним, что Google начал поддерживать разметку HowTo в 2019 году. Она используется для формирования расширенных результатов и создания действий для Google Ассистента. При этом, согласно информации на сайте Google Developers, на данный момент эта функция работает только на мобильных устройствах.
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