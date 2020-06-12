Google завершил тестирование расширенных результатов HowTo на десктопах

В конце мая зарубежные вебмастера заметили, что Google тестирует расширенные результаты, создаваемые на основе разметки HowTo, в десктопной выдаче. На сегодняшний день этот тест, похоже, уже завершён.

По данным Броди Кларка и Гленна Гейба, которые следили за этим экспериментом, тестирование проводилось примерно с 20 мая по 4-5 июня.

Выглядело это так:

Теперь данные Search Console говорят о том, что эти результаты больше не показываются:

Yep, seeing the same thing here. Tails off on 6/4 and gone by 6/5. pic.twitter.com/1ygjvFZEAk — Glenn Gabe (@glenngabe) June 11, 2020

Напомним, что Google начал поддерживать разметку HowTo в 2019 году. Она используется для формирования расширенных результатов и создания действий для Google Ассистента. При этом, согласно информации на сайте Google Developers, на данный момент эта функция работает только на мобильных устройствах.