Директор по персоналу Google покинет свой пост

Вице-президент Google по вопросам персонала Эйлин Нотон (Eileen Naughton) заявила, что покинет свой пост и перейдёт на другую должность в компании. Когда это произойдёт, она не уточнила.

По словам Нотон, она решила уйти с поста HR-директора по семейным причинам:

«Мой муж и я решили – после 6 лет в пути, сначала в Лондоне, а сейчас в Сан-Франциско – вернуться домой в Нью-Йорк, чтобы быть ближе к семье».

Нотон отметила, что пока она только «в самом начале этого процесса», но хотела бы предупредить о своём предстоящем уходе заранее. Она также добавила, что вместе с Сундаром Пичаи (глава Google) и Рут Порат (финансовый директор) будет работать над поиском «отличного лидера» для HR-подразделения компании.

Сундар Пичаи в свою очередь заявил, что за последние 13 лет Эйлин Нотон внесла весомый вклад в работу компании, и поблагодарил её за то, что она уже сделала для Google.

При этом эксперты отмечают, что Нотон решила покинуть свой пост в ситуации, когда кадровую обстановку в компании трудно назвать стабильной.

Как известно, в последнее время Google подвергается активной критике за своё отношение к сексуальным домогательствам и дискриминации. И всё это по-прежнему остаётся нерешённой проблемой для компании.

Возможно, эти проблемы также послужили причиной предстоящего ухода Нотон.

Напомним, что Эйлин Нотон заняла пост директора по персоналу Google в 2016 году.