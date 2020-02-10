Google игнорирует атрибут hreflang в анкорных тегах

На днях сотрудник Google Джон Мюллер ответил на вопрос в Reddit, связанный с корректным внедрением атрибутов hreflang.

Автор вопроса спросил, можно ли помещать эти атрибуты в анкорные теги (< a >…< /a >), а не в тег <link>. Так, один из его клиентов вместо <link hreflang=»en-US» href=»URL» /> сделал так: <a href=»URL» hreflang=»en-US»>URL</a>.

SEO-специалист также отметил, что насколько он знает, атрибут hreflang при таком размещении не учитывается. Кроме того, он протестировал эту гипотезу с помощью нескольких инструментов, и они тоже не находили hreflang в анкорных тегах.

Мюллер подтвердил, что это действительно так – Google не видит hreflang в анкорных тегах. Этот атрибут следует использовать в теге <link> в разделе <head> страницы.

«Hreflang и так достаточно сложен во внедрении, не усложняйте его ещё больше, надеясь, что он также работает недокументированными способами», — написал Мюллер.

В анкорном тексте атрибут hreflang будет игнорироваться.

Напомним, что летом 2018 года Google обновил справочное руководство по hreflang. Позже поисковик также прояснил, что этот атрибут не является фактором ранжирования.