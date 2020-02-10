Google игнорирует атрибут hreflang в анкорных тегах

Анна Бондарь -
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На днях сотрудник Google Джон Мюллер ответил на вопрос в Reddit, связанный с корректным внедрением атрибутов hreflang.

Автор вопроса спросил, можно ли помещать эти атрибуты в анкорные теги (< a >…< /a >), а не в тег <link>. Так, один из его клиентов вместо <link hreflang=»en-US» href=»URL» /> сделал так: <a href=»URL» hreflang=»en-US»>URL</a>.

SEO-специалист также отметил, что насколько он знает, атрибут hreflang при таком размещении не учитывается. Кроме того, он протестировал эту гипотезу с помощью нескольких инструментов, и они тоже не находили hreflang в анкорных тегах.

Мюллер подтвердил, что это действительно так – Google не видит hreflang в анкорных тегах. Этот атрибут следует использовать в теге <link> в разделе <head> страницы.

«Hreflang и так достаточно сложен во внедрении, не усложняйте его ещё больше, надеясь, что он также работает недокументированными способами», — написал Мюллер.

В анкорном тексте атрибут hreflang будет игнорироваться.

Напомним, что летом 2018 года Google обновил справочное руководство по hreflang. Позже поисковик также прояснил, что этот атрибут не является фактором ранжирования.

ИСТОЧНИКSearch Engine Journal
Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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