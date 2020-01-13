Google: мы одинаково обрабатываем ссылки на HTTP и HTTPS-сайтах

На днях сотрудник Google Джон Мюллер заявил в Twitter, что ссылки на HTTP-страницах так же ценны для поисковой системы, как и ссылки на HTTPS-ресурсах, и обрабатываются одинаково.

Мюллер написал об этом в комментариях к недавнему опросу. В нём SEO-специалистов просили поделиться своим мнением о том, передают ли незащищённые сайты меньше авторитетности и PR, чем защищённые.

В опросе приняли участие всего 56 человек. Большинство из них ответили отрицательно.

Hey #SEOs, I’m having an internal discussion here and need some external input. Do non-secure sites pass LESS authority or page rank than secure sites? #SEO #DigitalMarketing #SEOBeers #HappyFriday — natalie coyne (@nataliecoynestl) January 10, 2020

Мюллер в свою очередь заявил:

«Я не знаю об авторитетности, но мы относимся к ссылкам на HTTP так же, как и к ссылкам на HTTPS-сайтах».

https://twitter.com/JohnMu/status/1215676848698527744

Напомним, что в Google уже неоднократно заявляли, что не используют такой сигнал, как «авторитетность», в ранжировании.