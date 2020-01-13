Google: мы одинаково обрабатываем ссылки на HTTP и HTTPS-сайтах

На днях сотрудник Google Джон Мюллер заявил в Twitter, что ссылки на HTTP-страницах так же ценны для поисковой системы, как и ссылки на HTTPS-ресурсах, и обрабатываются одинаково.
Мюллер написал об этом в комментариях к недавнему опросу. В нём SEO-специалистов просили поделиться своим мнением о том, передают ли незащищённые сайты меньше авторитетности и PR, чем защищённые.
В опросе приняли участие всего 56 человек. Большинство из них ответили отрицательно.
Мюллер в свою очередь заявил:
«Я не знаю об авторитетности, но мы относимся к ссылкам на HTTP так же, как и к ссылкам на HTTPS-сайтах».
Напомним, что в Google уже неоднократно заявляли, что не используют такой сигнал, как «авторитетность», в ранжировании.
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