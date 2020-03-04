Google не наказывает сайты за ссылки на HTTP-страницы

На днях сотрудник Google Джон Мюллер подтвердил в Twitter, что с точки зрения SEO ссылки на HTTP-страницы вполне допустимы.

По его словам, Google не наказывает и не пессимизирует сайты, если они ссылаются на незащищённые страницы.

При этом для встроенного контента, такого как изображения и фреймы, необходимо использовать HTTPS.

No, that's fine from an SEO point of view. From a security POV linking directly to the HTTPS version when it exists is better, but sometimes HSTS helps. For embedding (images, iframes), you need to use HTTPS. — 🍌 John 🍌 (@JohnMu) February 24, 2020

Если же смотреть с точки зрения пользовательского опыта, то по возможности всё же желательно по максимуму ссылаться на HTTPS-страницы.

Напомним, ранее Джон Мюллер заявил, что Google одинаково обрабатывает ссылки на HTTP и HTTPS-сайтах.