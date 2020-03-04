Google не наказывает сайты за ссылки на HTTP-страницы

Анна Бондарь -
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На днях сотрудник Google Джон Мюллер подтвердил в Twitter, что с точки зрения SEO ссылки на HTTP-страницы вполне допустимы.

По его словам, Google не наказывает и не пессимизирует сайты, если они ссылаются на незащищённые страницы.

При этом для встроенного контента, такого как изображения и фреймы, необходимо использовать HTTPS.

Если же смотреть с точки зрения пользовательского опыта, то по возможности всё же желательно по максимуму ссылаться на HTTPS-страницы.

Напомним, ранее Джон Мюллер заявил, что Google одинаково обрабатывает ссылки на HTTP и HTTPS-сайтах.

Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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