Google не наказывает сайты за ссылки на HTTP-страницы

На днях сотрудник Google Джон Мюллер подтвердил в Twitter, что с точки зрения SEO ссылки на HTTP-страницы вполне допустимы.
По его словам, Google не наказывает и не пессимизирует сайты, если они ссылаются на незащищённые страницы.
При этом для встроенного контента, такого как изображения и фреймы, необходимо использовать HTTPS.
Если же смотреть с точки зрения пользовательского опыта, то по возможности всё же желательно по максимуму ссылаться на HTTPS-страницы.
Напомним, ранее Джон Мюллер заявил, что Google одинаково обрабатывает ссылки на HTTP и HTTPS-сайтах.
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