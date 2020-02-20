Google тестирует очень крупные изображения в результатах поиска

Англоязычные пользователи заметили, что Google тестирует очень крупные картинки в результатах поиска.

Эти изображения относятся к AMP-страницам, которые в рамках теста выводятся в десктопной выдаче.

При этом другие результаты оформлены так же, как и в тесте, который стартовал в начале месяца: заголовок без описания и увеличенное изображение.

Новый эксперимент запущен в ограниченном масштабе.

Напомним, что когда Google начал тестировать новый вариант SERP с увеличенными изображениями и минимумом информации в сниппетах, то многие специалисты отрасли склонялись к тому, что это на самом деле сбой.

Однако новый тест компании говорит о том, что работа в этом направлении, вероятно, всё же ведётся.