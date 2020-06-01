IAB: рынок онлайн-рекламы в США в 2019 году составил $125 млрд

Бюро интерактивной рекламы (IAB) опубликовало отчёт о состоянии рынка онлайн-рекламы в США за 2019 год и первый квартал 2020 года.

По данным отчёта, в 2019 году около 70% объявлений показывались на мобильных устройствах, а 82% были приобретены через programmatic-закупки.

Совокупный объём рынка цифровой рекламы в США по итогам 2019 года составил $124,6 млрд. Это на $54 млрд больше, чем рекламодатели потратили на ТВ-рекламу – второй по величине канал.

При этом темпы роста онлайн-рекламы замедляются. В 2019 году этот показатель составил менее 16%.

Среди тех категорий, рост по которым превысил 16%, значатся:

Видеореклама – 33,5%

Мобильная реклама – 24%

Реклама в социальных сетях – 23%

Аудиореклама в интернете – 21,2%

При этом рост доходов от мобильной рекламы также замедляется. По десктопной рекламе итоговые цифры остались примерно на том же уровне: $37,9 млрд в 2019 году против $37,6 млрд в 2018.

Разбивка доходов по каналам

43,9% всех доходов от онлайн-рекламы приходилось на поисковую рекламу. Этот рынок по итогам 2019 года превысил $54,7 млрд, показав рост на 13% в годовом сравнении.

На долю медийной рекламы приходилось около 31% рынка ($38,1 млрд).

Доля видеорекламы составила 17% ($21,7 млрд), показав рост на 33,5% по сравнению с 2018 годом.

Оставшиеся $10 млрд приходились на рубричную рекламу/classifieds ($4 млрд), лидогенерацию ($3,4 млрд) и аудиорекламу ($2,7 млрд).

Закупки рекламы через programmatic-платформы достигли $57 млрд, что на $10 млрд больше, чем в предыдущем году.

В целом на долю programmatic приходилось подавляющее большинство (81,5%) «непоисковой рекламы» онлайн.

Кто контролирует рынок

Основной объём доходов от цифровой рекламы по-прежнему сосредоточен в руках топ-10 интернет-компаний. В 2019 году они контролировали 77% этого рынка, в 2018 – 76%. В денежном эквиваленте эта доля составляет $14 млрд.

Первый квартал 2020 года

По данным IAB, в январе и феврале рынок онлайн-рекламы в США демонстрировал уверенный рост, однако в марте показатели резко ухудшились в связи с эпидемией COVID-19.

Совокупный доход от цифровой рекламы в первом квартале 2020 года составил $31,4 млрд (+12% в годовом сравнении).