ICANN не одобрит продажу домена .org частной компании

Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN) заявила, что не одобрит продажу домена верхнего уровня .org частной инвестиционной фирме Public Interest Registry, поскольку это создаст «неприемлемую неопределённость».

Руководство корпорации отметило, что продажа не соответствует текущей направленности Public Interest Registry как «организации, которая обязана служить интересам своих корпоративных стейкхолдеров». Кроме того, продажа домена org. оставит PIR c долгом в $360 млн, что может дестабилизировать его деятельность в будущем.

Public Interest Registry был создан в 2003 году для управления доменом .org и контроля ценообразования по нему. В конце 2019 года Ethos Capital выкупила Public Interest Registry у Internet Society за 1 млрд долларов США. Вслед за этим изменением несколько человек, участвовавших в принятии решения, покинули ICANN и перешли в ISOC и Ethos Capital.

В декабре 2019 года ICANN приостановила одобрение продажи домена верхнего уровня .org частной инвестиционной фирме Ethos Capital, чтобы запросить дополнительную информацию о сделке.

Окончательное решение ICANN, согласно которому сделка не будет одобрена, вызвало положительную реакцию в отрасли. По мнению Electronic Frontier Foundation (EFF), «это большая победа для миллионов некоммерческих организаций, организаций гражданского общества и частных лиц, которые сделали домен .org своим домом в интернете».