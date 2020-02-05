Владелец NYSE опроверг сообщения о покупке eBay

Корпорация Intercontinental Exchange (ICE), владеющая Нью-Йоркской фондовой биржей (NYSE), не собирается покупать eBay. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

ICE решила опубликовать официальное заявление после того, как газета The Wall Street Journal, а за ней и другие СМИ, написали, что компания вела переговоры о возможном приобретении eBay. Отмечалось, что сумма сделки могла составить более $30 млрд.

Intercontinental Exchange прояснила, что обратилась к eBay с предложением изучить ряд возможностей для сотрудничества, которое было бы выгодно держателям акций обеих компаний. Однако тот не выразил серьёзного интереса. О покупке площадки речь не шла.

Пресс-служба eBay отказалась от комментариев.