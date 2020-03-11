Российским разработчикам ПО предложили идентифицировать всех пользователей

Медиакоммуникационный союз (МКС), объединяющий крупнейших операторов связи и медиахолдинги, предложил ввести дополнительное требование для производителей отечественного программного обеспечения: обязать их идентифицировать каждого «пользователя оборудования беспроводной связи, имеющего сенсорный экран и обладающего двумя и более функциями» через номер телефона.

Как сообщается в отзыве МКС на проект постановления правительства об обязательной предустановке отечественного ПО, идентификация должна проводиться по номеру телефона на основании договора между разработчиком софта и оператором связи. По мнению сотовых операторов, идентификация позволит увеличить уровень информационной безопасности.

Отметим, что до сих пор требование об идентификации пользователей с помощью номера мобильного телефона в России действовало только для мессенджеров. При этом операторам приходится хранить информацию о том, какими сервисами для переписки пользуются их клиенты.

Участники рынка считают предложение распространить идентификацию и на другие типы приложений избыточным:

«Для пользователя это дополнительный барьер, а для разработчиков — дополнительные и весьма существенные затраты на сбор, хранение и защиту информации», — пояснил представитель навигационного сервиса 2ГИС.

Напомним, российский президент подписал закон об обязательной предустановке российского ПО на продаваемую в России электронную технику в начале декабря 2019 года. Закон начнет действовать с 1 июля 2020 года.