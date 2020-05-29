Жители Беларуси смогут идентифицировать кошелек в Яндекс.Деньгах за копейку

Яндекс.Деньги и БПС-Сбербанк продлили для белорусских пользователей акцию «Идентификация за 1 копейку» до 31 августа. Она позволяет подать заявку на идентификацию кошелька в Яндекс.Деньгах через интернет-банк «Сбербанк Онлайн» за копейку, а не за 10 бел. руб., как раньше.

Идентификация позволяет получить доступ ко всем возможностям Яндекс.Денег — например, переводам другим людям, оплате покупок по всему миру и мультивалютным счетам.

Акция стартовала 10 марта 2020 года и изначально была рассчитана на 3 месяца, но из-за востребованности у пользователей Яндекс.Деньги продлили ее до конца лета. Услуга доступна всем гражданам Беларуси, у которых есть карта БПС-Сбербанка или любого другого банка страны.

Елена Демиденко, исполнительный директор БПС-Сбербанка:

«У нас одна цель с партнерами из Яндекс.Денег: чтобы как можно большему количеству людей были доступны удобные и безопасные онлайн-платежи и переводы. Продление акции по идентификации кошелька «за 1 копейку» — еще один шаг к достижению этой цели».

Подать заявку на идентификацию за копейку можно в интернет-банке «Сбербанк Онлайн». Если владелец кошелька не является клиентом БПС-Сбербанка, он может зарегистрироваться онлайн в Межбанковской системе идентификации (МСИ) — это позволит получить доступ к интернет-банку «Сбербанк Онлайн». После входа в интернет-банк пользователю нужно выпустить виртуальную карту, пополнить ее на любую сумму, а затем идентифицировать кошелек в Яндекс.Деньгах на сайте bps-sberbank.by.

Идентифицированный пользователь Яндекс.Денег может отправлять переводы другим людям в любую страну — на кошелек, карту или банковский счет. Владельцы идентифицированных кошельков могут оплачивать покупки в любых иностранных магазинах, которые принимают Яндекс.Деньги, открывать валютные счета, чтобы хранить на них до 10 иностранных валют и платить ими за границей без конвертации.

Напомним, в середине мая Яндекс.Деньги обновили аналитику расходов в мобильном приложении и добавили ее на сайт. Теперь пользователи сами могут выбрать, как им удобней следить за тратами — с ноутбука, через мобильный браузер или в приложении.