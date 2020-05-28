Instagram анонсировал запуск видеорекламы в IGTV

Начиная со следующей недели Instagram начнёт показывать видеорекламу в IGTV. Об этом пишет The Verge со ссылкой на операционного директора компании Джастина Ософски (Justin Osofsky).

Реклама будет показываться в контенте около 200 англоязычных блогеров. Среди рекламодателей на данный момент значатся Ikea, Puma и Sephora. Создатели контента будут получать 55% дохода.

На первом этапе реклама будет появляться, когда пользователи будут переходить к просмотру IGTV-видео из превью в ленте новостей. Это будут вертикальные ролики длительностью до 15 секунд.

На протяжении года Instagram также протестирует другие форматы рекламы в IGTV. При этом в компании заверили, что реклама никогда не будет показываться вместе с ненадлежащим контентом, так что брендам не о чем беспокоиться.

Платные бейджи в прямых эфирах

В следующем месяце Instagram также начнёт тестировать ещё одну функцию монетизации для блогеров – платные бейджи, которые они смогут продавать через прямые трансляции Instagram Live.

После тестирования эта функция будет запущена в США, Бразилии, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Турции, Испании и Мексике.

У пользователей будет три варианта бейджей на выбор, стоимостью в $0,99; $1,99 и $4,99. Все они будут выглядеть по-разному и после покупки будут отображаться рядом с именем покупателя в его комментариях.

Комментарии продавцов будут приоритизироваться и отображаться вверху экрана.

Расширение запуска Live Shopping

В ближайшие месяцы компания также расширит доступ к функции Live Shopping, которая позволяет отмечать конкретные бренды на видео в ходе прямых трансляций.