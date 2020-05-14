iHerb приостанавливает работу своего приложения в России

Начиная с 15 мая 2020 года, с 10 утра по московскому времени, в России перестанет работать приложение iHerb. Причиной этого стало решение Засвияжского районного суда Ульяновска от 22 января текущего года.

В судебную инстанцию в 2018 году обратился представитель «Союза производителей БАД» с требованием убрать из всех ресурсов iHerb информацию о ряде продуктов и удалить приложения магазина из свободного доступа. В марте текущего года компания iHerb уже пересмотрела свой ассортимент товаров для российских покупателей, основываясь на решении суда, и исключила из него позиции, которые не соответствовали техническим регламентам о продаже БАДов, разработанным Таможенным союзом. Второй иск, который также был удовлетворен судом в 2019 году, содержал требование об удалении приложений из Google Play и AppStore.

«В связи с недавним решением российского суда, мы временно приостанавливаем работу нашего приложения для всех iPhone и Android-устройств в России. В настоящее время мы находимся в процессе подготовки к этому. Обращаем ваше внимание, что мы делаем все от нас зависящее, чтобы избежать этой приостановки, поскольку мы не согласны с решением российской судебной инстанции», — говорится в сообщении компании.

Сайт iHerb продолжает работу и остается доступным для покупателей. Представители компании отмечают, что прохождение заказов через российскую таможню и их доставка осуществляются в плановом режиме и не сталкиваются с какими-либо проблемами. Компания обратилась к покупателям и попросила их временно пользоваться только сайтом.

Отметим, что в конце апреля «Союз производителей биологически активных добавок к пище» обратился также и в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России с жалобой на распространение в поисковых системах Google и Яндекс рекламы iHerb, а также препаратов, в состав которых входят растения и продукты их переработки, содержащие психотропные, наркотические, сильнодействующие или ядовитые вещества. ФАС определила возбудить производство по делам в отношении iHerb, Яндекса и Google по признакам нарушения законодательства.

Рассмотрение дел назначено на 28 мая.