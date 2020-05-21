Facebook начал тестировать in-stream рекламу формата mid-roll

Facebook подтвердил, что начал тестировать пропускаемую in-stream рекламу формата mid-roll.
Объявления этого формата нельзя будет пропустить в первые 5 секунд просмотра. Спустя 5 секунд на экране появится кнопка «Skip».
Сами рекламные ролики могут длиться 10-15 секунд.
Какой длины должно быть видео для размещения в нём mid-roll рекламы в Facebook не уточнили. В YouTube продолжительность видео должна составлять не менее 10 минут.
Тестирование проводится в ограниченном масштабе.
Напомним, что Facebook анонсировал расширение тестирования in-stream рекламы в в прямых трансляциях Live в конце апреля.
Прокомментировать