Facebook начал тестировать in-stream рекламу формата mid-roll

Facebook подтвердил, что начал тестировать пропускаемую in-stream рекламу формата mid-roll.

Объявления этого формата нельзя будет пропустить в первые 5 секунд просмотра. Спустя 5 секунд на экране появится кнопка «Skip».

Сами рекламные ролики могут длиться 10-15 секунд.

Какой длины должно быть видео для размещения в нём mid-roll рекламы в Facebook не уточнили. В YouTube продолжительность видео должна составлять не менее 10 минут.

Тестирование проводится в ограниченном масштабе.

Напомним, что Facebook анонсировал расширение тестирования in-stream рекламы в в прямых трансляциях Live в конце апреля.