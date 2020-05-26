Вебмастера жалуются на проблемы с индексацией в Google

В последние пару недель зарубежные SEO-специалисты жалуются на проблемы с индексацией их сайтов в Google. Об этом пишет Search Engine Roundtable.
В ответ на эти сообщения сотрудник Google Гэри Илш заявил, что не наблюдает никаких проблем с индексацией свежего контента в настоящее время:
Некоторые специалисты также заметили сбои в работе Search Console. В частности, речь идёт о функции, которая позволяет запрашивать индексацию URL. Но в Google опять же ответили, что никаких проблем в работе сервиса на данный момент нет.
SEO-консультант Мэри Хейнс (Marie Haynes) в попытке разобраться, что происходит, сослалась на твит Гэри Илша, который он опубликовал после январского обновления основного алгоритма Google.
По её мнению, проблемы с индексацией могут быть связаны с последним Core Update, поскольку, исходя из твита Илша, похожие жалобы также поступали после предыдущего обновления.
При этом Илш ответил, что это лишь теория.
Что на самом деле происходит в Google и с чем связаны перебои в индексации новых страниц у части сайтов, на данный момент точно не известно.
Согласен были проблемы! 2-3 раза делал индексацию страницы ! Выдавало ошибку сделайте позже.