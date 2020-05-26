Вебмастера жалуются на проблемы с индексацией в Google

В последние пару недель зарубежные SEO-специалисты жалуются на проблемы с индексацией их сайтов в Google. Об этом пишет Search Engine Roundtable.

В ответ на эти сообщения сотрудник Google Гэри Илш заявил, что не наблюдает никаких проблем с индексацией свежего контента в настоящее время:

Hit me with a URL. I don't see general freshness issues on our end, the graphs look stable — Gary 鯨理／경리 Illyes (@methode) May 25, 2020

Некоторые специалисты также заметили сбои в работе Search Console. В частности, речь идёт о функции, которая позволяет запрашивать индексацию URL. Но в Google опять же ответили, что никаких проблем в работе сервиса на данный момент нет.

I'm not aware of any bugs there — though there can be small glitches from time to time. Sometimes I find people have high expectations of indexation for things we organically wouldn't completely index. — 🍌 John 🍌 (@JohnMu) May 25, 2020

SEO-консультант Мэри Хейнс (Marie Haynes) в попытке разобраться, что происходит, сослалась на твит Гэри Илша, который он опубликовал после январского обновления основного алгоритма Google.

По её мнению, проблемы с индексацией могут быть связаны с последним Core Update, поскольку, исходя из твита Илша, похожие жалобы также поступали после предыдущего обновления.

При этом Илш ответил, что это лишь теория.

I also have a theory — Gary 鯨理／경리 Illyes (@methode) May 25, 2020

Что на самом деле происходит в Google и с чем связаны перебои в индексации новых страниц у части сайтов, на данный момент точно не известно.