Вебмастера жалуются на проблемы с индексацией в Google

Анна Бондарь -
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В последние пару недель зарубежные SEO-специалисты жалуются на проблемы с индексацией их сайтов в Google. Об этом пишет Search Engine Roundtable.

В ответ на эти сообщения сотрудник Google Гэри Илш заявил, что не наблюдает никаких проблем с индексацией свежего контента в настоящее время:

Некоторые специалисты также заметили сбои в работе Search Console. В частности, речь идёт о функции, которая позволяет запрашивать индексацию URL. Но в Google опять же ответили, что никаких проблем в работе сервиса на данный момент нет.

SEO-консультант Мэри Хейнс (Marie Haynes) в попытке разобраться, что происходит, сослалась на твит Гэри Илша, который он опубликовал после январского обновления основного алгоритма Google.

По её мнению, проблемы с индексацией могут быть связаны с последним Core Update, поскольку, исходя из твита Илша, похожие жалобы также поступали после предыдущего обновления.

При этом Илш ответил, что это лишь теория.

Что на самом деле происходит в Google и с чем связаны перебои в индексации новых страниц у части сайтов, на данный момент точно не известно.

Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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Олег

Согласен были проблемы! 2-3 раза делал индексацию страницы ! Выдавало ошибку сделайте позже.

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19 часов назад