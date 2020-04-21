Google: почему бесконечная прокрутка может вызывать проблемы с SEO

И как их избежать

На днях сотрудник Google Мартин Сплитт (Martin Splitt) напомнил, что бесконечная прокрутка может приводит к проблемам с индексацией контента. Он также объяснил, почему так происходит, и что делать, чтобы избежать такого рода неприятностей.

Почему бесконечная прокрутка может быть проблемой

Сплитт привёл пример новостного сайта, который использовал бесконечную прокрутку, чтобы подгружать новый контент по мере просмотра страницы.

Это значит, что дополнительный контент не отображался на странице до тех пор, пока пользователь не прокручивал её вниз экрана.

Проблема в том, что Googlebot не прокручивает страницы. Поисковый робот переходит на страницу и сканирует то, что уже на ней отображается.

Googlebot не может сканировать тот контент, который загружается после прокрутки страницы.

В конечном итоге это может приводить к тому, что большое количество контента так и не попадёт в индекс Google.

Альтернативы для бесконечной прокрутки

Во избежание такого рода проблем Сплитт рекомендует владельцам сайтов внести изменения в реализацию бесконечной прокрутки, чтобы не полагаться исключительно на скроллинг.

Для изображений применение отложенной загрузки вполне допустимо, также можно использовать IntersectionObserver API.

Если же есть необходимость в использовании lazy loading для основного контента страницы, то нужно убедиться, что библиотека JavaScript поддерживает загрузку контента по мере его появления в области просмотра.

Ещё один вариант – использовать постраничную загрузку в дополнение к бесконечной прокрутке.

В руководстве Google по исправлению ошибок отложенной загрузки рекомендуется обеспечить поддержку постраничной загрузки для бесконечной прокрутки:

«Для реализации бесконечной прокрутки необходимо обеспечить постраничную загрузку контента. Такой способ загрузки даёт пользователям возможность возвращаться к уже просмотренным материалам и делиться ими. Кроме того, он позволяет Google показывать ссылки на определённые разделы контента, а не на начало страницы».

Проверка прокрутки в действии

Независимо от используемого метода, очень важно убедиться, что всё настроено правильно, подчеркнул Сплитт.

Он также добавил, что если бы владелец новостного сайта проверил реализацию бесконечной прокрутки, то он мог бы обнаружить проблему с индексацией сам.

Что касается Сплитта, то он для выявления проблемы использовал инструмент проверки структурированных данных от Google. Этот инструмент позволяет видеть, что именно Googlebot может сканировать, когда переходит на страницу.

В случае новостного сайта, упомянутого выше, Googlebot мог видеть на главной странице только десять статей, хотя на самом деле их было намного больше.

Своим мнением и советами Мартин Сплитт поделился во время онлайн-конференции по техническому SEO «Better Together», которая состоялась 14 апреля.

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