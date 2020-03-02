Иннополис предложил стартапам пакет бонусов в обмен на переезд

Особая экономическая зона Иннополис в Татарстане предложила стартапам и специалистам пакет бонусов в обмен на переезд.
В пакет войдут:
- Пониженная налоговая ставка в размере 1% для компаний, которые платят налог от общего объема доходов, или 5% при выборе объекта налогообложения «доходы минус расходы». Льготы будут действовать до 2023 года.
- Льготное место в коворкинге или отдельный офис в технопарке класса А+.
- Льготная аренда оснащенных техникой и мебелью однокомнатных и двухкомнатных квартир от 9000 рублей в месяц.
- Бесплатная программа акселерации, в том числе для проектов поздних стадий.
- Доступ к мобильному интернету 5G.
- Бесплатная подписка на сервис сериалов и сертификаты на смузи.
Пакет вступит в силу до конца 2020 года. Часть его опций уже доступна для новых резидентов.
С помощью бонусов и льгот Иннополис рассчитывает на 40% увеличить поток новых резидентов.
Напомним, Иннополис — город в Татарстане, расположенный в 40 км от Казани, был официально открыт 9 июня 2015 года. Это первый город построенный с нуля на постсоветском пространстве отличающийся нестандартной архитектурой и ориентированный на ИТ-специалистов.
Сейчас, по собственным данным, в Иннополисе 3600 жителей и 103 компании-резидента и партнера.
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