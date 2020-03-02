Иннополис предложил стартапам пакет бонусов в обмен на переезд

Особая экономическая зона Иннополис в Татарстане предложила стартапам и специалистам пакет бонусов в обмен на переезд.

В пакет войдут:

Пониженная налоговая ставка в размере 1% для компаний, которые платят налог от общего объема доходов, или 5% при выборе объекта налогообложения «доходы минус расходы». Льготы будут действовать до 2023 года.

Льготное место в коворкинге или отдельный офис в технопарке класса А+.

Льготная аренда оснащенных техникой и мебелью однокомнатных и двухкомнатных квартир от 9000 рублей в месяц.

Бесплатная программа акселерации, в том числе для проектов поздних стадий.

Доступ к мобильному интернету 5G.

Бесплатная подписка на сервис сериалов и сертификаты на смузи.

Пакет вступит в силу до конца 2020 года. Часть его опций уже доступна для новых резидентов.

С помощью бонусов и льгот Иннополис рассчитывает на 40% увеличить поток новых резидентов.

Напомним, Иннополис — город в Татарстане, расположенный в 40 км от Казани, был официально открыт 9 июня 2015 года. Это первый город построенный с нуля на постсоветском пространстве отличающийся нестандартной архитектурой и ориентированный на ИТ-специалистов.

Сейчас, по собственным данным, в Иннополисе 3600 жителей и 103 компании-резидента и партнера.

