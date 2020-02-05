Instagram заработал на рекламе $20 млрд в 2019 году

Instagram – не главный источник монетизации для Facebook, но он определённо играет важную роль в структуре доходов компании. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg.

Агентству удалось выяснить, что рекламная выручка Instagram в 2019 году составила $20 млрд – около трети от общей выручки Facebook.

В Instagram реклама показывается в разделе Stories, в новостной ленте и на вкладке «Поиск и интересное». При этом разработчики продолжают тестировать новые форматы и искать новые места для размещения объявлений.

С отчётом Facebook за четвёртый квартал 2019 года и год в целом можно ознакомиться здесь.

Напомним также, что Alphabet в последнем финотчёте впервые раскрыл свои доходы от YouTube и Google Cloud.

Согласно доступным данным, рекламная выручка Instagram в 2019 году ($20 млрд) превысила аналогичный показатель у YouTube ($15 млрд).