eMarketer: темпы роста аудитории Instagram замедлились

В 2019 году аудитория Instagram в США выросла на 6,7% против 10,1% годом ранее. Об этом свидетельствуют данные нового отчёта eMarketer.

Компания пересмотрела свой прогноз по сервису. Согласно новым данным, начиная с 2020 года количество пользователей Instagram будет расти медленнее, чем ожидалось ранее.

Так, в 2020 году рост составит 4,5% вместо 5,4%, а в 2021 – 3,2% вместо 4,1%.

По мнению eMarketer, замедлению темпов роста аудитории Instagram способствует тот факт, что более старшие возрастные группы присоединяются к платформе не так быстро, как предполагалось.

Ещё один фактор – усиление конкуренции со стороны Snapchat и TikTok.

Несмотря на это, ожидается, что Instagram удастся сохранить свою позицию как второй по популярности социальной платформы в США после Facebook.

При этом замедление темпов роста аудитории не окажет влияния на рекламные доходы Instagram. Они продолжат расти с двузначными показателями.

Согласно прогнозу, по итогам 2019 года рекламная выручка Instagram составит $9,45 млрд, а в 2020 – $13,86 млрд.

Основными драйверами роста в этом направлении будут такие форматы, как реклама в ленте «Discover», а также товарные объявления.

Напомним, что по данным SocialInsider, в Instagram снижается интерес к постам брендов. Показатели вовлечённости падают с ноября 2018 года.