Instagram запустил стикер «Stay Home» для историй и функцию совместного просмотра

Анна Бондарь -
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Instagram представил новые функции, призванные побудить пользователей оставаться дома во время эпидемии коронавируса. В их числе – стикер «Stay Home» для историй и функция совместного просмотра для видеочатов.

Новый стикер продвигает идею социального дистанцирования, необходимого для того, чтобы остановить распространение COVID-19.

Добавив этот стикер в свои истории, пользователи смогут показать другим, как они проводят время в период карантина.

Как можно использовать новый стикер:

  • Специалисты. Поделитесь со своими подписчиками советами о том, как повысить продуктивность, работая из дома, и адаптироваться к новым условиям.
  • Родители. Покажите, как вы проводите время с детьми, когда школы и детские сады закрыты.
  • Фитнес-тренеры. Поделитесь советами о том, как тренироваться дома.
  • Фрилансеры. Поделитесь накопленным опытом надомной работы с другими людьми.

Стикер «Stay Home» уже запущен для всех пользователей iOS и Android.

Instagram также планирует добавить другие стикеры на тему эпидемии, включая напоминания о необходимости мыть руки и придерживаться безопасной дистанции с другими людьми. Эти стикеры станут доступны в ближайшие дни.

Совместный просмотр

Новая функция позволяет пользователям вместе просматривать публикации в Instagram. Так, несколько друзей могут связаться через видеочат и начать просматривать контент: сохранённые посты, рекомендуемые фото и видео и др. Для этого нужно будет нажать на иконку фото в левом нижнем углу видеочата.

Другие инициативы Instagram, связанные с COVID-19

  • Больше образовательных ресурсов в результатах поиска;
  • Удаление публикаций и аккаунтов на тему COVID-19 из рекомендаций. если это не авторитетные организации в области здравоохранения;
  • Запуск стикера для сбора пожертвований в большем числе стран.
Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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