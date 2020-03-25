Instagram запустил стикер «Stay Home» для историй и функцию совместного просмотра

Instagram представил новые функции, призванные побудить пользователей оставаться дома во время эпидемии коронавируса. В их числе – стикер «Stay Home» для историй и функция совместного просмотра для видеочатов.
Новый стикер продвигает идею социального дистанцирования, необходимого для того, чтобы остановить распространение COVID-19.
Добавив этот стикер в свои истории, пользователи смогут показать другим, как они проводят время в период карантина.
Как можно использовать новый стикер:
- Специалисты. Поделитесь со своими подписчиками советами о том, как повысить продуктивность, работая из дома, и адаптироваться к новым условиям.
- Родители. Покажите, как вы проводите время с детьми, когда школы и детские сады закрыты.
- Фитнес-тренеры. Поделитесь советами о том, как тренироваться дома.
- Фрилансеры. Поделитесь накопленным опытом надомной работы с другими людьми.
Стикер «Stay Home» уже запущен для всех пользователей iOS и Android.
Instagram также планирует добавить другие стикеры на тему эпидемии, включая напоминания о необходимости мыть руки и придерживаться безопасной дистанции с другими людьми. Эти стикеры станут доступны в ближайшие дни.
Совместный просмотр
Новая функция позволяет пользователям вместе просматривать публикации в Instagram. Так, несколько друзей могут связаться через видеочат и начать просматривать контент: сохранённые посты, рекомендуемые фото и видео и др. Для этого нужно будет нажать на иконку фото в левом нижнем углу видеочата.
Другие инициативы Instagram, связанные с COVID-19
- Больше образовательных ресурсов в результатах поиска;
- Удаление публикаций и аккаунтов на тему COVID-19 из рекомендаций. если это не авторитетные организации в области здравоохранения;
- Запуск стикера для сбора пожертвований в большем числе стран.
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