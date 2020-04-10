Instagram запустил личные сообщения в веб-версии сервиса

Анна Бондарь -
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Instagram сообщил о глобальном запуске функции обмена личными сообщениями в веб-версии сервиса. Теперь она будет доступна пользователям по всему миру.

В русскоязычном интерфейсе новый раздел выглядит так:

В веб-версии можно просматривать полученные сообщения и отвечать на них, не переходя в мобильное приложение.

Также можно создавать новые чаты, делиться фотографиями, видеть общее число непрочитанных сообщений и получать оповещения о новых сообщениях.

Напомним, что внутреннее тестирование функции обмена личными сообщениями в веб-версии Instagram было начато в октябре 2019 года, а публичное тестирование стартовало в феврале.

Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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