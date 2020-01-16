Instagram тестирует личные сообщения в веб-версии сервиса

Instagram официально объявил о тестировании личных сообщений в веб-версии соцсети. Доступ к этой функциональности получил «небольшой процент» пользователей сервиса по всему миру.

DMs, but make them desktop. 👍



We’re currently testing Direct messaging on the web, so you can read and reply to your messages from wherever you are. pic.twitter.com/VJ06EpETxG — Instagram (@instagram) January 14, 2020

Попавшие в тестовую выборку пользователи могут просматривать полученные сообщения и отвечать на них, не переходя в приложение.

Они также могут создавать новые группы и начинать новые чаты, делиться фотографиями, видеть общее число непрочитанных сообщений и получать оповещения о новых сообщениях.

Напомним, что внутреннее тестирование функции обмена личными сообщениями в веб-версии Instagram было начато в октябре.