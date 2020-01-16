Instagram тестирует личные сообщения в веб-версии сервиса

Анна Бондарь -
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Instagram официально объявил о тестировании личных сообщений в веб-версии соцсети. Доступ к этой функциональности получил «небольшой процент» пользователей сервиса по всему миру.

Попавшие в тестовую выборку пользователи могут просматривать полученные сообщения и отвечать на них, не переходя в приложение.

Они также могут создавать новые группы и начинать новые чаты, делиться фотографиями, видеть общее число непрочитанных сообщений и получать оповещения о новых сообщениях.

Напомним, что внутреннее тестирование функции обмена личными сообщениями в веб-версии Instagram было начато в октябре.

Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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