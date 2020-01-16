Instagram тестирует личные сообщения в веб-версии сервиса

Instagram официально объявил о тестировании личных сообщений в веб-версии соцсети. Доступ к этой функциональности получил «небольшой процент» пользователей сервиса по всему миру.
Попавшие в тестовую выборку пользователи могут просматривать полученные сообщения и отвечать на них, не переходя в приложение.
Они также могут создавать новые группы и начинать новые чаты, делиться фотографиями, видеть общее число непрочитанных сообщений и получать оповещения о новых сообщениях.
Напомним, что внутреннее тестирование функции обмена личными сообщениями в веб-версии Instagram было начато в октябре.
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