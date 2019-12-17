Instagram расширил фактчекинг на весь мир

Instagram объявил о расширении программы по борьбе с ложной информацией с помощью фактчекинга на весь мир. Изначально она была запущена только в США.

На материалы, признанные фейковыми, будет добавляться соответствующий оверлей с более подробной информацией о том, почему публикация содержит такую метку.

Кроме того, Instagram будет убирать тех пользователей, которые публикуют такие материалы, из раздела «Поиск и интересное» и страниц хештегов.

В рамках программы Facebook и Instagram также будут помечать недостоверные материалы друг друга, если пользователи будут делиться ими в своих хрониках.

Подробнее о борьбе с ложной информацией в Instagram можно узнать в Справочном центре сервиса.