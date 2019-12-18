Instagram позволил загружать несколько фото в одну историю

Анна Бондарь -
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Instagram представил новую функцию, которая позволяет пользователям загружать несколько фото в одну историю.

Всего можно добавить до 6 снимков. Раньше допускалось только одно фото или видео на историю.

Чтобы обойти предыдущие лимиты, пользователи использовали сторонние приложения. Например, чтобы объединить несколько фото в одно изображение, а затем загрузить его в Instagram. Теперь это можно делать прямо в сервисе.

Загружая фотографии в историю, пользователи также могут использовать различные эффекты, доступные для Stories – такие как текст, стикеры, GIF, фильтры и рисунки.

Напомним, что на днях Instagram позволил создавать групповые истории.

Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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