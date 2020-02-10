В Instagram появились новые возможности для управления подписками

Анна Бондарь -
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Instagram запустил обновление, в результате которого пользователи теперь могут видеть, с какими подписками они взаимодействуют чаще, а с какими – реже.

Теперь на вкладке «Подписки» аккаунты будут группироваться в две категории:

  • Меньше всего взаимодействий
  • Чаще всего показываются в ленте

При формировании этих категорий Instagram будет использовать данные за последние 90 дней. При расчёте вовлечённости сервис будет учитывать такие действия, как отметки «Нравится» для постов и реакции для «историй».

Пользователи также смогут сортировать аккаунты по дате подписки:

  • Сначала последние
  • Сначала первые

Обновление было призвано помочь пользователям убедиться, что тот контент, который они видят в ленте, по-прежнему для них релевантен.

«Мы знаем, что со временем ваши интересы и отношения могут развиваться и изменяться. Мы хотим упростить управление теми аккаунтами, на которые вы подписаны в Instagram, чтобы они наилучшим образом отражали ваши текущие связи и интересы», — заявил представитель сервиса в комментарии TechCrunch.

Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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