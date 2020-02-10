В Instagram появились новые возможности для управления подписками

Instagram запустил обновление, в результате которого пользователи теперь могут видеть, с какими подписками они взаимодействуют чаще, а с какими – реже.

Want to see which Instagram accounts show up in your feed the most and who you interact with the least? Now you can! Just tap “Following” and manage your list from there. pic.twitter.com/eKFOBCdutr — Instagram (@instagram) February 6, 2020

Теперь на вкладке «Подписки» аккаунты будут группироваться в две категории:

Меньше всего взаимодействий

Чаще всего показываются в ленте

При формировании этих категорий Instagram будет использовать данные за последние 90 дней. При расчёте вовлечённости сервис будет учитывать такие действия, как отметки «Нравится» для постов и реакции для «историй».

Пользователи также смогут сортировать аккаунты по дате подписки:

Сначала последние

Сначала первые

Обновление было призвано помочь пользователям убедиться, что тот контент, который они видят в ленте, по-прежнему для них релевантен.

«Мы знаем, что со временем ваши интересы и отношения могут развиваться и изменяться. Мы хотим упростить управление теми аккаунтами, на которые вы подписаны в Instagram, чтобы они наилучшим образом отражали ваши текущие связи и интересы», — заявил представитель сервиса в комментарии TechCrunch.