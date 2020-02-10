В Instagram появились новые возможности для управления подписками

Instagram запустил обновление, в результате которого пользователи теперь могут видеть, с какими подписками они взаимодействуют чаще, а с какими – реже.
Теперь на вкладке «Подписки» аккаунты будут группироваться в две категории:
- Меньше всего взаимодействий
- Чаще всего показываются в ленте
При формировании этих категорий Instagram будет использовать данные за последние 90 дней. При расчёте вовлечённости сервис будет учитывать такие действия, как отметки «Нравится» для постов и реакции для «историй».
Пользователи также смогут сортировать аккаунты по дате подписки:
- Сначала последние
- Сначала первые
Обновление было призвано помочь пользователям убедиться, что тот контент, который они видят в ленте, по-прежнему для них релевантен.
«Мы знаем, что со временем ваши интересы и отношения могут развиваться и изменяться. Мы хотим упростить управление теми аккаунтами, на которые вы подписаны в Instagram, чтобы они наилучшим образом отражали ваши текущие связи и интересы», — заявил представитель сервиса в комментарии TechCrunch.
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