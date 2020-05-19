Instagram представил новый формат публикаций «Guides»

Анна Бондарь -
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Instagram сообщил о запуске нового формата публикаций – «Guides» («Руководства»).

Этот формат позволяет авторам контента объединять публикации по определённой теме в одном посте.

Первые такие подборки посвящены контенту на тему поддержания здоровья во время пандемии COVID-19.

Посмотреть, как выглядят такие обзоры, можно в следующих аккаунтах: @afspnational, @heads_together, @vitaalere, @klicksafe@headspace_aus, @deepikapadukone, @sudahdong и @eenfance.

Фото и видео, привязанные к публикациям формата «Guides», могут быть взяты как из собственного профиля пользователя, так и из профилей других людей в Instagram.

Помимо ленты новостей, этими подборками можно делиться в Stories и личных сообщениях. В ближайшие дни они также начнут появляться в разделе «Поиск и интересное».

На данный момент доступ к новому формату получило ограниченное число блогеров и компаний.

Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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