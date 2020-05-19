Instagram представил новый формат публикаций «Guides»

Instagram сообщил о запуске нового формата публикаций – «Guides» («Руководства»).

Этот формат позволяет авторам контента объединять публикации по определённой теме в одном посте.

Starting today, you can check out Guides – a new way to discover recommendations on Instagram.



We know people are struggling due to COVID-19, so the first Guides focus on wellness content from respected organizations and creators.



Find out more: https://t.co/nade33EfoM pic.twitter.com/AgivMXB1vk — Adam Mosseri 😷 (@mosseri) May 18, 2020

Первые такие подборки посвящены контенту на тему поддержания здоровья во время пандемии COVID-19.

Посмотреть, как выглядят такие обзоры, можно в следующих аккаунтах: @afspnational, @heads_together, @vitaalere, @klicksafe, @headspace_aus, @deepikapadukone, @sudahdong и @eenfance.

Фото и видео, привязанные к публикациям формата «Guides», могут быть взяты как из собственного профиля пользователя, так и из профилей других людей в Instagram.

Помимо ленты новостей, этими подборками можно делиться в Stories и личных сообщениях. В ближайшие дни они также начнут появляться в разделе «Поиск и интересное».

На данный момент доступ к новому формату получило ограниченное число блогеров и компаний.