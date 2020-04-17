Instagram продолжает в России серию live-концертов #песнядома

Instagram вместе с популярными исполнителями в России продолжает серию домашних онлайн-концертов #песнядома, чтобы подбодрить и объединить людей, которые остаются дома.

Следом за Feduk, Монеточкой и Леной Темниковой в проекте выступят Сюзанна, группы Cream Soda и Tesla Boy. Исполнители споют популярные песни из дома и поговорят со зрителями о своём творчестве и том, как справляются с самоизоляцией.

21 апреля в 20:00 примет эстафету от Лены Темниковой группа Cream Soda, известная своим хитом «Никаких больше вечеринок» и новой версией трека группы «Хлеб» – «Плачу на техно». Обе песни в условиях самоизоляции получили новое прочтение в исполнении группы. Свой лайв Cream Soda сыграет в ламповой домашней обстановке в Instagram-аккаунте @creamsodamusic.

22 апреля в 19:00 стартует прямой эфир в Instagram-аккаунте поп-исполнительницы и автора песен Cюзанны @siuzannavarnina. Зрители смогут послушать её сольные треки, в том числе и из EP «Непросто со вкусом», который певица представила осенью. Впервые Сюзанна исполнит все песни из концертного сет-листа без микрофона. Под постом певицы в Instagram можно уже задавать любые вопросы. На самые интересные из них Сюзанна ответит в прямом эфире.

24 апреля в 20:00 live-концерт #песнядома пройдёт в Instagram-аккаунте группы Tesla Boy. Одна из самых популярных инди-групп отечественной независимой сцены, известная также за рубежом, долгое время исполняла песни преимущественно на английском языке. Но 10 апреля Tesla Boy выпустили долгожданный первый русскоязычный альбом.

В программу своего домашнего концерта Антон Севидов планирует включить несколько песен из нового альбома. А за лучшие треки предыдущих лет, которые также прозвучат в трансляции, фанаты группы смогут проголосовать в аккаунте @teslaboyofficial.

Напомним, что проект #песнядома стартовал в Instagram ранее в этом месяце.