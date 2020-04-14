Instagram провёл редизайн приложения IGTV

Instagram обновил приложение IGTV, чтобы привлечь к нему больше пользователей и побудить блогеров создавать более длинные видео.

Разработчики полностью переработали дизайн главной страницы приложения и добавили новую вкладку Discover, где можно найти релевантный IGTV-контент и новый режим записи видео — hands-free.

Вкладка Discover призвана помочь пользователям быстрее находить контент и побудить их создавать собственные видео.

Instagram также обновил основное приложение сервиса: теперь пользователи могут публиковать свой IGTV-контент в Stories.

В этом разделе будут проигрываться первые 15 секунд видео. Для просмотра полного ролика нужно будет нажать на соответствующую ссылку. Предполагается, что это нововведение позволит блогерам получить больше просмотров.

Все эти обновления призваны сделать приложение IGTV более привлекательным для пользователей.

В Instagram также заявили, что считают формат IGTV «будущим видео».

Напомним, что на днях Instagram начал тестировать просмотр прямых трансляций в веб-версии сервиса.